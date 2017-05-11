Конкурс «Полицейский Дядя Стёпа» стартовал в Псковской области

14:34, 11 мая 2017, ПАИ

В Псковской области стартовал первый этап всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа», посвященный 300-летию российской полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Возраст конкурсантов - от 6 до 14 лет. Участникам предлагается изготовить тематическую поделку из любого материала и любого размера. По результатам первого этапа конкурса жюри выберет три лучших работы, которые отправятся в МВД России для участия в следующем этапе. Победители конкурса определятся путем онлайн-голосования на официальном интернет-сайте МВД России и аккаунтах ведомства в социальных сетях.

Поделки в конкурсную комиссию направляются по адресу: Псков, Октябрьский проспект 48, отделение информации и общественных связей УМВД России по Псковской области, телефоны: (921) 607-37-05, (8112) 59-24-70. Работы принимаются в срок до 17 мая 2017 года.

Заявка на участие в творческом конкурсе поделок среди жителей Псковской области «Полицейский Дядя Степа» должна включать: название работы, материал, фамилию, имя и возраст автора работы, место жительства, контакты: телефон, e-mail.