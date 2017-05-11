Глобальная неделя безопасности проходит в Великолукском районе

10:54, 11 мая 2017, ПАИ

В период с 8 по 14 мая в Великолукском районе проходит Четвертая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, основной темой которой является соблюдение скоростного режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Госавтоинспекция совместно с ребятами из отделения велоспорта ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» города Великие Луки решили обратиться к водителям с лозунгом «Вместе за безопасность дорожного движения!» Они призвали водителей присоединиться к данной акции и внести свой вклад в дело сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения, обратив особое внимание на строгое соблюдение скоростного режима.