Трое грузин отправятся в колонию за незаконное пересечение границы в Невельском районе

13:16, 11 мая 2017, ПАИ

Трое граждан Грузии, незаконно пересекшие границу Российской Федерации в Невельском районе, осуждены к реальному лишению свободы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Невельской межрайонной прокуратуре.

В ходе судебного заседания установлено, что 8 марта иностранцы вступили в преступный сговор с целью незаконного пересечения Госграницы РФ по личным мотивам. Несмотря на то, что между Российской Федерацией и Республикой Грузия установлен визовый режим, 10 марта они прибыли на самолете из Тбилиси в Минск и в тот же день выехали на такси в сторону Российской Федерации. Затем граждане пересекли государственную границу РФ в районе деревни Лобок Невельского района, где их задержали сотрудники Пограничного управления УФСБ России по Псковской области.

Подсудимые признали свою вину в полном объеме. Несмотря на то, что защита настаивала на назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, суд назначил обвиняемым наказание в виде 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.