Стартовал посвященный работе общественного транспорта в Пскове ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

10:57, 11 мая 2017, ПАИ

В прямом эфире проекта ПАИ-live стартовала трансляция пресс-конференции и.о. гендиректора госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» Александра Питиримова, которая проходит сегодня, 11 мая, в пресс-центре газеты «Псковская правда».

Он ответит на вопросы, связанные с работой крупнейшего автотранспортного предприятия региона, которое в последние месяцы поставляло один за другим громкие информационные поводы (рост платы за проезд, задержки в реализации новой системы оплаты, неразбериха с тарифами, а также финансовая деятельность прежнего руководителя – Александра Гизбрехта).

Напомним, в конце апреля стало известно, что Александр Питиримов возглавит объединяемые госпредприятия «Псковавтотранс» и «Псковпассажиравтотранс».

Читатели ПАИ как обычно могут задать свои вопросы в чате на странице трансляции.