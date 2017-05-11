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Общество

Стартовал посвященный работе общественного транспорта в Пскове ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

В прямом эфире проекта ПАИ-live стартовала трансляция пресс-конференции и.о. гендиректора госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» Александра Питиримова, которая проходит сегодня, 11 мая, в пресс-центре газеты «Псковская правда»

Александр Питиримов

Он ответит на вопросы, связанные с работой крупнейшего автотранспортного предприятия региона, которое в последние месяцы поставляло один за другим громкие информационные поводы (рост платы за проезд, задержки в реализации новой системы оплаты, неразбериха с тарифами, а также финансовая деятельность прежнего руководителя – Александра Гизбрехта).

Напомним, в конце апреля стало известно, что Александр Питиримов возглавит объединяемые госпредприятия «Псковавтотранс» и «Псковпассажиравтотранс».

Читатели ПАИ как обычно могут задать свои вопросы в чате на странице трансляции. 

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