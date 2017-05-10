За продажу технического спирта двум невельчанкам грозит тюрьма

11:06, 11 мая 2017, ПАИ

Две жительницы Невельского района предстанут перед судом за хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Невельской межрайонной прокуратуре.

В ходе предварительного следствия установлено, что в начале февраля жительница деревни Дубище приобрела на городском рынке в Невеле 5-литровую канистру со спиртом, который, как пояснил продавец, нельзя использовать в пищевых целях, так как он предназначен для технических нужд. Позже, придя домой, обвиняемая развела приобретенный спирт с водой в пропорции 50 на 50 и стала продавать жидкость. Согласно заключению эксперта, реализованная жидкость содержит метиловый спирт, ацетон и представляет опасность для здоровья и жизни при ее употреблении.

В связи с этим женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья).

В аналогичном преступлении подозревается 55-летняя жительница деревни Иваново, которая также реализовывала опасную спиртосодержащую жидкость.

Уголовные дела в отношении направлены в Невельский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 238 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет.