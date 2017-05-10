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Двух повторно севших за руль пьяными водителей ВАЗов поймали псковские полицейские

В Пскове дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, ночью 10 мая на улице Кузбасской Дивизии полицейские остановили ВАЗ, за рулем которой находился нетрезвый 46-летний горожанин. А утром по улице 128-ой Стрелковой Дивизии на ВАЗе следовал 41-летний житель Псковского района в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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