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Две псковички стали жертвами мошенников

Две псковички стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, под предлогом приобретения мебели неизвестный смог снять с банковской карты жительницы Пскова 5 тыс. 500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Другая псковичка лишилась более 11 тысяч рублей в результате обманных действий незнакомца под предлогом продажи мобильного телефона в Интернете. Ведется проверка.

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