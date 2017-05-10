Две псковички стали жертвами мошенников
Две псковички стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Так, под предлогом приобретения мебели неизвестный смог снять с банковской карты жительницы Пскова 5 тыс. 500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Другая псковичка лишилась более 11 тысяч рублей в результате обманных действий незнакомца под предлогом продажи мобильного телефона в Интернете. Ведется проверка.