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Не менее 10 автобусов в сутки между Псковом и Петербургом намерен запустить Псковпассажиравтотранс

Исполняющий обязанности генерального директора ГИ ПО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов намерен сделать акцент на развитии коммерческой сферы перевозок. «Это будет поставлено во главу угла. Это поможет обновлению подвижного состава», - заявил он в прямом эфире проекта ПАИ-live 11 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, планируется пустить не менее 10 автобусов в сутки по маршруту «Санкт-Петербург – Псков». «Это должны быть большие, туристические автобусы, - заметил Александр Питиримов. - А иначе мы не сможем конкурировать с частными перевозчиками». Стоимость проезда планируется около 500 рублей.

«Запустим перевозки, когда решим вопрос с подвижным составом. Думаю, в течение года это можно будет реализовать», - сказал руководитель автотранспортного предприятия.

Он добавил, что конкурировать с частными перевозчиками также госпредприятие сможет с помощью качества предоставляемой услуги.   «Wi-Fi, видеофильм в дороге, чай-кофе, стюардесса в автобусе, чтобы пассажир в дороге отдыхал, а не испытывал 3,5 часа страха, как это происходит сейчас в маршрутках», - заключил Александр Питиримов.

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