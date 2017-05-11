Стационарные валидаторы появятся в псковских автобусах в ближайшие месяцы

11:49, 11 мая 2017, ПАИ

В ближайшие 2-3 месяца в Пскове в автобусах появятся стационарные валидаторы, сообщил и. о. гендиректора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов сегодня, 11 мая, в ходе пресс-конференции в редакции газеты «Псковская правда». Как передает корреспондент Псковского агентства информации, такие устройства появятся на поручнях напротив каждого входа в автобус. В эти же сроки планируется запустить систему электронных карт и определится с оператором, который будет их обслуживать.

Александр Питиримов рассказал, что на предприятии работают 320-340 кондукторов, и при введении валидаторов их невозможно одновременно уволить, всех нужно, так или иначе, трудоустроить.

Он отметил, что Псков должен быть интегрирован в петербургскую карточную систему «Подорожник», чтобы псковичи могли оплатить проезд в Санкт-Петербурге своей картой. «Да, карточки закуплены, но у нас нет инфраструктуры даже для их пополнения. В этой системе должны быть задействованы и банки, и магазины. Начинать надо с этого», - добавил и. о. гендиректора ГППО «Псковпассажиравтотранс».

По его словам, нет смысла в том, чтобы псковские карточки обслуживал новосибирский оператор, как это предполагалось раньше. Поэтому планируется сменить оператора, он будет выбран на конкурсной основе. Александр Питиримов подчеркнул, что запланирована интеграция с существующими электронными карточными системами в Москве и Петербурге.

Кроме того, он заметил, что карточная система в городе должна быть безкондукторная, «а иначе это «автоматизация по-русски». «Валидаторы работают медленнее, чем кондукторы, примерно в 4 раза, и мы теряем пассажиров с деньгами, которые просто не успели купить свой билет», - отметил спикер.

Он сообщил, что 5 тысяч закупленных карт будут работать тогда, когда будет внедрена система без кондукторов. «Это будет поэтапно, и большинство кондукторов будут трудоустроены на предприятии», - заверил Александр Питиримов.

По его словам, система с валидаторами будет внедрена и на пригородных перевозках. Там этим будет заниматься водитель. «Поэтому валидаторы из городских автобусов на склад не пойдут, а будут использоваться в пригородных автобусах», - сказал и. о. гендиректора «Псковпассажиравтотранса» и отметил, что валидаторная система по области будет единой.