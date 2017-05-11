С июня проезд в псковских автобусах подешевеет на рубль

11:58, 11 мая 2017, ПАИ

С июня проезд в автобусах Пскова подешевеет на рубль: разовая поездка будет стоить 22 рубля. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 11 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

При этом, как отметил Александр Питиримов, когда в автобусах появится валидаторная система, то проезд за наличные будет дороже, чем по карте. «По мне, принцип должен быть такой: чем больше ездишь, тем меньше платишь. Разница оплаты картой и оплатой наличными должна быть более-менее существенной, чтобы мотивировать пользоваться картами», - пояснил он.

Кроме того, руководитель автопредприятия обрати внимание на то, что карты бывают разными - на часовую поездку или суточные, например, для туристов.

Александр Питиримов добавил, что со временем в автобусах установят датчики для подсчёта пассажиропотока, но сначала будут введены системы оплаты и контроля. По его словам, штраф за безбилетный проезд будет составлять стоимость месячного проездного, то есть порядка тысячи рублей.