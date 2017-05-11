Псковские автобусы планируется поменять на новые за 2-3 года

12:13, 11 мая 2017, ПАИ

Псковские автобусы планируется поменять на новые за 2-3 года. Об этом сообщил и. о. гендиректора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов сегодня, 11 мая, в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Я против покупки бэушных автобусов - это автохлам», - заявил Александр Питиримов. Он отметил, что на данный момент ведутся переговоры о покупке автобусов с ГАЗом. Компания готова к сотрудничеству при покупке от 50 новых автобусов, причем ГАЗ будет обеспечивать их техобслуживание и ремонт – так называемый «контракт жизненного цикла». При этом руководитель автопредприятия уверен, что автобусы марки ПАЗ «превращают город в колхоз, к тому же там не идет речи ни о какой доступной среде».

По словам Александра Питиримова, в Пскове сейчас насчитывается 140 автобусов, есть возможность поменять их за 2-3 года, в том числе и МАЗы. Последние, по мнению и. о. руководителя «Псковпассажиравтотранса», можно использовать на перевозках в Острове, Великих Луках, Себеже, Печорах, обновляя таким образом подвижной состав в указанных городах.

Также Александр Питиримов сообщил, что система отслеживания автобуса будет работать летом, как часы. Информационные табло планируется разметить на площади Ленина, на них будет указана информация, через сколько минут на остановку прибудет тот или иной автобус.