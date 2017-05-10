0
22:50
Концерт с участием группы «Маша и медведи» завершит фестиваль «Другое искусство» в Пскове
09:39
Первый цирк для хулиганов выступит в Пскове
12:22
Театрализованная программа «Наш поющий и цветущий яркий май!» проходит в псковском Зеленом театре
11:43
Парад войск Псковского гарнизона и Плац-концерт откроют праздничный день 9 мая
11:18
На спектакли фестиваля «Другое искусство» псковичи смогут попасть бесплатно
14:26
Сергей Гармаш поздравит псковичей с Днём Победы
14:16
Псковская театральная школа-мастерская «Гвозди» покажет спектакль на основе собранных учениками интервью
Еще новости
Культура

Выставка иллюстраций к «Двум капитанам» откроется в «Михайловском»

11 мая в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» откроется новая фондовая выставка «Два капитана» в иллюстрациях П. Любаева». Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, работы молодого московского художника — новое поступление в фонды музея.

Роман с этими иллюстрациями вышел в свет в начале текущего года. «Эту работу художник считает очень важной для себя: «Ты прочёл жизнь капитана Татаринова…» — так говорил сам себе Саня Григорьев. Я же постарался прожить жизнь Сани в своих иллюстрациях», - рассказала Лидия Токарева.

Пётр Любаев. Из иллюстраций ко I тому романа В. Каверина «Два капитана». «Читаю дневники». Из фондов Пушкинского заповедника.

В экспозиции в музейном Научно-культурном центре (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) представлены порядка тридцати крупноформатных иллюстраций. Планируется, что выставка будет работать в музее до конца августа.

Пётр Любаев родился в 1986 году. В его активе - работа над классикой детской и подростковой литературы, в том числе над книгами «Вокруг света в восемьдесят дней», «Капитан Сорви-голова», «Сердца трёх», «Пять недель на воздушном шаре». Он окончил Московский академический художественный лицей Российской академии художеств, учился в Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова на отделении живописи и в мастерской батально-исторической живописи под руководством народного художника России, академика Российской Академии художеств Н. Соломина. Военную службу по призыву проходил в Ансамбле песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Работы Петра Любаева находятся в частных собраниях США, Китая, Италии, Дании, Болгарии и России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Концерт с участием группы «Маша и медведи» завершит фестиваль «Другое искусство» в Пскове
10 мая 2017
Концерт с участием группы «Маша и медведи» завершит фестиваль «Другое искусство» в Пскове
Первый цирк для хулиганов выступит в Пскове
10 мая 2017
Первый цирк для хулиганов выступит в Пскове
Театрализованная программа «Наш поющий и цветущий яркий май!» проходит в псковском Зеленом театре
09 мая 2017
Театрализованная программа «Наш поющий и цветущий яркий май!» проходит в псковском Зеленом театре
Парад войск Псковского гарнизона и Плац-концерт откроют праздничный день 9 мая
08 мая 2017
Парад войск Псковского гарнизона и Плац-концерт откроют праздничный день 9 мая
На спектакли фестиваля «Другое искусство» псковичи смогут попасть бесплатно
08 мая 2017
На спектакли фестиваля «Другое искусство» псковичи смогут попасть бесплатно
Сергей Гармаш поздравит псковичей с Днём Победы
07 мая 2017
Сергей Гармаш поздравит псковичей с Днём Победы
Псковская театральная школа-мастерская «Гвозди» покажет спектакль на основе собранных учениками интервью
06 мая 2017
Псковская театральная школа-мастерская «Гвозди» покажет спектакль на основе собранных учениками интервью
В Пскове чиновники обсудили судьбу псковских памятников с участниками градозащитной группы из соцсети «Вконтакте»
06 мая 2017
В Пскове чиновники обсудили судьбу псковских памятников с участниками градозащитной группы из соцсети «Вконтакте» 2

Идет загрузка...