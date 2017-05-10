Выставка иллюстраций к «Двум капитанам» откроется в «Михайловском»

13:55, 11 мая 2017, ПАИ

11 мая в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» откроется новая фондовая выставка «Два капитана» в иллюстрациях П. Любаева». Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, работы молодого московского художника — новое поступление в фонды музея.

Роман с этими иллюстрациями вышел в свет в начале текущего года. «Эту работу художник считает очень важной для себя: «Ты прочёл жизнь капитана Татаринова…» — так говорил сам себе Саня Григорьев. Я же постарался прожить жизнь Сани в своих иллюстрациях», - рассказала Лидия Токарева.

В экспозиции в музейном Научно-культурном центре (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) представлены порядка тридцати крупноформатных иллюстраций. Планируется, что выставка будет работать в музее до конца августа.

Пётр Любаев родился в 1986 году. В его активе - работа над классикой детской и подростковой литературы, в том числе над книгами «Вокруг света в восемьдесят дней», «Капитан Сорви-голова», «Сердца трёх», «Пять недель на воздушном шаре». Он окончил Московский академический художественный лицей Российской академии художеств, учился в Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова на отделении живописи и в мастерской батально-исторической живописи под руководством народного художника России, академика Российской Академии художеств Н. Соломина. Военную службу по призыву проходил в Ансамбле песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Работы Петра Любаева находятся в частных собраниях США, Китая, Италии, Дании, Болгарии и России.