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Административно-управленческий персонал будет сокращен в «Псковпассажиравтотрансе»

В ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» будет сокращен административно-управленческий персонал.  Об этом сообщил и. о. гендиректора предприятия на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 11 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Задвоенность» некоторых служб будет ликвидирована, сократится количество заместителей. «Сейчас их 9, столько мне не нужно.  Останется 3-4 максимум», - отметил Александр Питиримов. Кроме того, по его мнению, целесообразно увеличить штат слесарей.

И. о. гендиректора «Псковпассажиравтотранса» добавил, что зарплата на предприятии выплачивается, но с отставанием в две недели, которое планируется ликвидировать в течение мая.

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