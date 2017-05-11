Административно-управленческий персонал будет сокращен в «Псковпассажиравтотрансе»

12:49, 11 мая 2017, ПАИ

В ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» будет сокращен административно-управленческий персонал. Об этом сообщил и. о. гендиректора предприятия на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 11 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Задвоенность» некоторых служб будет ликвидирована, сократится количество заместителей. «Сейчас их 9, столько мне не нужно. Останется 3-4 максимум», - отметил Александр Питиримов. Кроме того, по его мнению, целесообразно увеличить штат слесарей.

И. о. гендиректора «Псковпассажиравтотранса» добавил, что зарплата на предприятии выплачивается, но с отставанием в две недели, которое планируется ликвидировать в течение мая.