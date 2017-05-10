Встреча с исполнителем песен на жестовом языке пройдет в Пскове

12:28, 11 мая 2017, ПАИ

12 мая в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области состоится встреча с актёром московских театров «Синематографъ» и «Недослов», киноактёром Алексеем Знаменским. Как сообщили Псковскому агентству информации в проекте «Молоко и сено», первоначально Алексей Знаменский был известен исполнением известных песен на жестовом языке, сам он является слабослышащим.

Актёр родился в Екатеринбурге. В 2006 году он окончил театральный факультет Государственного специализированного института искусств на курсе М. П. Семакова. В 2003 и 2005 годах был участником фестиваля VSA arts в Канаде. В 2001 году снялся в фильме «Пыль» творческого объединения «СВОИ2000», где на фоне заключительных титров исполнил песню «Хочу перемен!» на жестовом языке. В 2011 году снялся в одной из главных ролей в фильме «Шапито-шоу». В 2012 году окончил мастерскую И. Ф. Масленникова на режиссёрском факультете Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова.

Начало встречи - в 19.00. Вход свободный.

Встреча пройдёт в рамках проекта «Ветка», который предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и другим интересным людям бесплатно приехать в Псков с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города