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Общество

Пункт общественного питания, а «не просто забегаловку», откроют на автовокзале Пскова

На автовокзале Пскова на сегодняшний день из трёх залов для пассажиров отремонтирован только один, два оставшихся планируется привести в порядок к 2019 году. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотрнас» Александр Питиримов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 11 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Питиримова, в одном из залов автовокзала будет открыт пункт общественного питания, а «не просто забегаловка», с тем, чтобы пассажиры могли взять еду с собой в закрытых контейнерах и стаканах. Сейчас идёт переговоры об этом с тремя инвесторами, добавил он.

На этот год запланирован ремонт оставшегося фасада здания: три фасада были приведены в порядок ранее. «До дня города отремонтируем фасад, который сейчас серый и убогий, разместим надпись «Автовокзал Псков». В мае-июне установим рамки и видеокамеры», - проинформировал Александр Питиримов. Кроме того, он пообещал в этом же году установить навесы над перронами.

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