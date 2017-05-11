Пункт общественного питания, а «не просто забегаловку», откроют на автовокзале Пскова

12:24, 11 мая 2017, ПАИ

На автовокзале Пскова на сегодняшний день из трёх залов для пассажиров отремонтирован только один, два оставшихся планируется привести в порядок к 2019 году. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотрнас» Александр Питиримов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 11 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Питиримова, в одном из залов автовокзала будет открыт пункт общественного питания, а «не просто забегаловка», с тем, чтобы пассажиры могли взять еду с собой в закрытых контейнерах и стаканах. Сейчас идёт переговоры об этом с тремя инвесторами, добавил он.

На этот год запланирован ремонт оставшегося фасада здания: три фасада были приведены в порядок ранее. «До дня города отремонтируем фасад, который сейчас серый и убогий, разместим надпись «Автовокзал Псков». В мае-июне установим рамки и видеокамеры», - проинформировал Александр Питиримов. Кроме того, он пообещал в этом же году установить навесы над перронами.