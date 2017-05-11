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Общество

У директора Псковпассажиравтотранса нет времени на написание стихов и редактирование поэтического портала

И. о. гендиректора госпредприятия «Псковпассажиравтотранса» Александр Питиримов посетовал, что ему не остается времени на написание стихов и редактирование поэтического портала. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он рассказал сегодня, 11 мая, в ходе пресс-конференции в редакции газеты «Псковская правда».

Александр Питиримов

Напомним, Александр Питиримов возглавляет объединяемые госпредприятия Псковавтотранс и Псковпассажиравтотранс. Помимо этого он является главным редактором литературно-поэтического интернет-журнала Поэзия.ру и издателем сетевого художественного альманаха Тредиаковский.ру

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