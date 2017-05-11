Оренбургские школьники познакомились с патриотическими традициями Великих Лук

13:35, 11 мая 2017, ПАИ

Оренбургские школьники посетили краеведческий музей города Великие Луки, встретились с местными учащимися, а также побывали в деревне Чернушки, где совершил подвиг Александр Матросов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в школьном музее оренбургского поселка Платовка есть раздел экспозиции, рассказывающий об Александре Матросове, который учился в местном военном училище в 1942 году.

В администрации города с делегацией из Оренбургской области встретились первый заместитель главы города Сергей Гусев, глава администрации города Виктор Каменский, заместители главы города Сергей Агарев, заместитель главы администрации города Ирина Бушенкова, а также представители школьной городской думы.

Сергей Гусев рассказал гостям о Великих Луках и патриотических традициях, которые сложились в городе на протяжении многих лет: это различные акции, в том числе «Обелиск у дороги», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», в которых самое активное участие принимает молодежь.

«Сегодня в мире сложилась непростая геополитическая обстановка, и нам всем надо объединиться в вопросах патриотического воспитания. Необходимо не допустить фальсификации нашей истории, очернения имен героев и их подвигов», - подчеркнул Сергей Гусев, напомнив высказывание дважды Героя Советского Союза маршала К. Рокоссовского о том, что велик тот народ, кто помнит и чтит своих героев.

Виктор Каменский поблагодарил ребят и педагогов за большую патриотическую работу, которую они проводят, «ведь имя Александра Матросова является символом мужества, героизма и любви к своей Родине». «Очень хорошо, что в вашей школе проводится такая работа. Это дает нам надежду на то, что наша страна будет могучей и сильной, поскольку наша молодежь любит свою историю и гордится ей», - отметил Виктор Каменский и пригласил школьников и учителей снова посетить Великие Луки.

Ирина Бушенкова рассказала гостям о патриотических мероприятиях, которые проходят в городе воинской славы, о праздновании юбилея Великих Лук. Сергей Агарев поделился информацией о боевых действиях, которые происходили в Локнянском районе, где совершил свой подвиг Александр Матросов.

В свою очередь, школьники рассказали, что для них было «настоящим потрясением» побывать на местах, где в годы Великой Отечественной войны проходили бои. «На месте подвига Александра Матросова, в вашем городе ощущается дыхание истории, воочию осознаешь величие подвига нашего народа, победившего фашизм», - отметили гости.

Руководитель делегации Марина Сундукова поблагодарила за теплый прием и выразила надежду, что в будущем такое общение будет продолжено, а школьники сообщили, что им очень понравилось, как в городе Великие Луки праздновали День Победы, особенно на них произвел впечатление военный парад и праздничные концерты. «Мы впервые побывали на таком празднике», - признались ребята.

В завершение встречи Сергей Гусев еще раз поблагодарил ребят и учителей за то, что они хранят память о героя войны, пригласил вновь посетить Великие Луки и вручил сувениры с местной символикой.