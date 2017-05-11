Киноклуб «Ракурс» заработает в Пскове 15 мая

14:00, 11 мая 2017, ПАИ

15 мая в 15:00 в конференц-зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) состоится открытие киноклуба «Ракурс». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, первое заседание клуба приурочено ко Дню Победы и посвящено 85-летию со дня рождения кинорежиссера Андрея Тарковского.

В программе встречи - просмотр и обсуждение художественного фильма Андрея Тарковского «Иваново детство». «Эта военная драма рассказывает о жизни двенадцатилетнего сироты Ивана. Мальчик становится разведчиком, война лишила его матери и младшей сестры. Он одержим лютой ненавистью к немцам и острым желанием отомстить, а в свое детство возвращается лишь в своих сновидениях. Однако до победного мая 1945 года ещё далеко…», - говорится в аннотации к фильму.

«В «Ивановом детстве» я пытался анализировать… состояние человека, на которого воздействует война. Если человек разрушается, то происходит нарушение логического развития, особенно когда касается психики ребёнка… Он (герой фильма) сразу представился мне как характер разрушенный, сдвинутый войной со своей нормальной оси. Бесконечно много, более того — всё, что свойственно возрасту Ивана, безвозвратно ушло из его жизни...», - рассказал Андрей Тарковский.

Картина снята по мотивам повести Владимира Богомолова «Иван» (1957 год). Премьера кинофильма состоялась 9 мая 1962 года. Это первый полнометражный фильм режиссёра, который принёс ему всемирную известность и завоевал высокие награды на международных кинофестивалях, в том числе «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля. Главные роли исполнили Николай Бурляев, Валентин Зубков и Евгений Жариков.

Продолжительность - 1 час 36 минут.

Добавим, что киноклуб «Ракурс» организован на базе отдела литературы по культуре и искусству Псковской областной библиотеки. Главной его целью является патриотическое воспитание молодежи.

Вход свободный.