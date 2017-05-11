Фестиваль водных фонариков пройдёт в Пскове 12 и 13 мая

12:53, 11 мая 2017, ПАИ

12 и 13 мая на набережной Псковы у Кремля пройдет фестиваль водных фонариков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Желающих принять участие или просто полюбоваться зрелищем плывущих по водной глади фонариков организаторы приглашают к 21:00 и в пятницу, и в субботу. Вход свободный и без возрастных ограничений. Мероприятие готовится при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Для гостей на выбор будут представлены сразу два вида водных фонариков – в форме лотоса и куба. Будут звучать скрипка и саксофон, небо Пскова раскрасится огнями светового шоу.