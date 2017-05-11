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Общество

В Пскове завершился песенный конкурс «Спасибо за Победу!»

В Пскове завершился областной интернет-конкурс «Спасибо за Победу!», посвящённый празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На конкурс принимались видео работы с записью стихотворений, песен, прозы, танцев, в которых участники поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны. Победители определялись в нескольких возрастных группах. Возраст участников – от 7 лет до 18 и старше.

Все конкурсные работы будут собраны и записаны на один диск, который передадут в Псковский городской совет ветеранов. Запись виртуального концерта вручат каждому ветерану Великой Отечественной войны, живущему в Пскове и Псковской области.

Организаторами конкурса выступили: МБУ ДО «Военно-патриотический Центр «Патриот», Псковское региональное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и Псковское региональное отделение Общественной общегосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

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