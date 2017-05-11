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Общество

К 25 мая в Пскове определят список реконструируемых дворов

К 25 мая в Пскове определят список дворов, реконструируемых в рамках проекта «Городская среда». Об этом на пресс-конференции 11 мая сообщил глава города Иван Цецерский, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы начали обрабатывать заявки от населения», - уточнил Иван Цецерский и добавил, что эскизный проект по благоустройству и реконструкции того или иного двора может быть выполнен и от руки. «Достаточно если будет нарисовано рукой, где размещать парковки, детские площадки и т. д. Но есть сложность: не все дворовые территории поделены так, как решили все жители, не всё согласовано», - отметил глава города и добавил, что за содержание собственности ответственность несут сами собственники. Речь идёт о развитии придомового сквера, покраске или, например, финансовом участии.

Из городского бюджета предусмотрены средства в размере 96 млн рублей, по Великим Лукам - 31 млн рублей.  В этом году в проект включились Остров, Печоры, Гдов и Опочка. Эти города получат в общей сложности 8 млн 300 тысяч рублей.

 «С собственниками домов будут проводиться разъяснительные беседы. Хотим проводить выезды в некоторые дома, чтобы проконтролировать обсуждение. Этот процесс мы не должны затянуть», - подчеркнул Иван Цецерский.

По его словам, заявки на благоустройство могут подавать старшие домов.

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