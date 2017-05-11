«Танец огня» исполнили псковские дошкольники

14:46, 11 мая 2017, ПАИ

10 мая в псковском детском саду № 47 «Радость» состоялись пожарно-профилактические мероприятия. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, встречу провела ведущий методист Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области».

Она предложила ребятам старших и подготовительных групп детского сада отгадать загадки по пожарной тематике; подумать, в каких случаях «добрый» огонь может стать «злым»; ответить на вопросы по требованиям пожарной безопасности. «Ребята увидели вещи, побывавшие в огне и изменившиеся практически до неузнаваемости – детям приходилось хорошо подумать, чтобы правильно назвать представленные предметы. Глядя на лица малышей, можно было с уверенностью сказать, что в эти моменты они начинали осознавать мощь и разрушительную силу пожара», - отметили в МЧС.

Продолжая занятие, методист напомнила детям о необходимости соблюдения норм электробезопасности. Она предложила осмотреть и проверить, можно ли использовать по назначению принесенный электрический утюг. «С этим ответственным заданием на «отлично» справилась девочка Ульяна из подготовительной группы. Проверив шнур и сам утюг, она обнаружила нарушение целостности шнура и отсутствие регулятора нагрева. Мнение детей было единодушным – таким бытовым прибором пользоваться опасно», - рассказали организаторы мероприятия.

Кроме того, в качестве разминки участники мероприятия под соответствующее музыкальное сопровождение исполнили «Танец огня», а также поучаствовали в небольшой эстафете «Спешим на пожар».

Затем ребята из подготовительных групп совершили заочное «путешествие» на лесную поляну. Задание, связанное с отдыхом на природе, должны были выполнить четверо самых активных ребят: правильно обустроить костровое место; рассказать, что можно и что нельзя делать вблизи костра, как за ним следить; что сделать, прежде чем покинуть место отдыха.

В конце мероприятия дошкольники смогли примерить одежду пожарного – боёвку и каску. Кроме того, педагоги каждой группы, принявшей участие в мероприятии, получили памятки по пожарной и электробезопасности, предоставленные Псковским областным отделением Общероссийской общественной организации «ВДПО».