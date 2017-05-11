0
18:12
Культурные и градообразующие
17:45
Прочь из моей головы
22:50
Концерт с участием группы «Маша и медведи» завершит фестиваль «Другое искусство» в Пскове
09:39
Первый цирк для хулиганов выступит в Пскове
12:22
Театрализованная программа «Наш поющий и цветущий яркий май!» проходит в псковском Зеленом театре
11:43
Парад войск Псковского гарнизона и Плац-концерт откроют праздничный день 9 мая
11:18
На спектакли фестиваля «Другое искусство» псковичи смогут попасть бесплатно
Еще новости
Культура

Фестиваль художников «Псковская галерея» стартует 11 мая

11 мая в 19:00 в галерее Ильи Сёмина стартует 7-й фестиваль художников «Псковская галерея». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, фестиваль откроется выставкой Игоря Иванюка «Дом восходящего солнца».

«Эта выставка, безусловно, откровенный жест, и она, чтобы не говорил ее автор, отказ от реальности. Вероятно, реальность пугает, развращает, обесценивает. Но поступок ли это? Каждый художник решает (отвечает) сам, но зритель принимает или не принимает ответ. Так что перед нами? Беззащитная откровенность высказывания подкупает. Странная среда: Человека нет, но ещё остались чуть заметные  следы человеческой мысли и дела: законы перспективы, фрагменты архитектурных сооружений… Еще остался свет, гравитация, кислород, но все уже путается, сбивается, словно проскальзывает, теряется… Название выставки «Дом восходящего солнца» неожиданно возвращает меня в реальность, почти «романтическую», «блатную», «шансонную»… почти нашу, гибридную…» - говорится в буклете выставки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Культурные и градообразующие
11 мая 2017
Культурные и градообразующие 1
Концерт с участием группы «Маша и медведи» завершит фестиваль «Другое искусство» в Пскове
10 мая 2017
Концерт с участием группы «Маша и медведи» завершит фестиваль «Другое искусство» в Пскове
Первый цирк для хулиганов выступит в Пскове
10 мая 2017
Первый цирк для хулиганов выступит в Пскове
Театрализованная программа «Наш поющий и цветущий яркий май!» проходит в псковском Зеленом театре
09 мая 2017
Театрализованная программа «Наш поющий и цветущий яркий май!» проходит в псковском Зеленом театре
Парад войск Псковского гарнизона и Плац-концерт откроют праздничный день 9 мая
08 мая 2017
Парад войск Псковского гарнизона и Плац-концерт откроют праздничный день 9 мая
На спектакли фестиваля «Другое искусство» псковичи смогут попасть бесплатно
08 мая 2017
На спектакли фестиваля «Другое искусство» псковичи смогут попасть бесплатно
Сергей Гармаш поздравит псковичей с Днём Победы
07 мая 2017
Сергей Гармаш поздравит псковичей с Днём Победы
Псковская театральная школа-мастерская «Гвозди» покажет спектакль на основе собранных учениками интервью
06 мая 2017
Псковская театральная школа-мастерская «Гвозди» покажет спектакль на основе собранных учениками интервью

Идет загрузка...