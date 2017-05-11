Фестиваль художников «Псковская галерея» стартует 11 мая
11 мая в 19:00 в галерее Ильи Сёмина стартует 7-й фестиваль художников «Псковская галерея». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, фестиваль откроется выставкой Игоря Иванюка «Дом восходящего солнца».
«Эта выставка, безусловно, откровенный жест, и она, чтобы не говорил ее автор, отказ от реальности. Вероятно, реальность пугает, развращает, обесценивает. Но поступок ли это? Каждый художник решает (отвечает) сам, но зритель принимает или не принимает ответ. Так что перед нами? Беззащитная откровенность высказывания подкупает. Странная среда: Человека нет, но ещё остались чуть заметные следы человеческой мысли и дела: законы перспективы, фрагменты архитектурных сооружений… Еще остался свет, гравитация, кислород, но все уже путается, сбивается, словно проскальзывает, теряется… Название выставки «Дом восходящего солнца» неожиданно возвращает меня в реальность, почти «романтическую», «блатную», «шансонную»… почти нашу, гибридную…» - говорится в буклете выставки.