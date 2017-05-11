Виктор Остренко: Городские парки себя исчерпали

13:25, 11 мая 2017, ПАИ

«Городские парки себя исчерпали, там растут деревья очень старые, посаженные до войны. Нужно более качественно подходить к уходу за ними», - заявил на пресс-конференции 11 мая вице-спикер Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Остренко. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы Пскова Ивана Цецерского, особого внимания требует сквер с памятником Кирову, также территория у школы №20 и у детского сада на улице Ротной.

Виктор Остренко подчеркнул, что псковичи должны бережно относиться к объектам, которые будут появляться в рамках партийного проекта «Городская среда». «Чтобы в этой ситуации сконцентрировать внимание жителей на этом проекте, мы предлагаем им поучаствовать в создании эскизов», - отметил он.

«Главное - не быть равнодушными», - добавил Иван Цецерский и уточнил, что в ближайшее время работа начнётся в 66 дворах Пскова. «Конечно, учитывается активность жителей. Кто первым подал заявку, того территория и ремонтируется в первую очередь. К Ганзе нам необходимо все дворовые территории привести в порядок», - отметил он.