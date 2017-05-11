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Первый этап Кубка PRO SPORT 2017 по бегу стартует в Пскове 14 мая

Первый этап Всероссийских соревнований по бегу по пересеченной местности «Кубок PRO SPORT 2017» пройдет в Пскове 14 мая в дендропарке. Об этом Псковскому агентству информации со ссылкой на главного судью состязаний, мастера спорта по биатлону и спортивному ориентированию Александра Кузьмина сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В забеге по пересеченной местности примут участие порядка 100 спортсменов и любителей бега, среди которых жители Пскова и области, Брянска, Республики Карелии, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Инициативу проведения соревнований поддержал заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков. «Я впервые выйду на старт такого рода соревнований, в первую очередь, чтобы поддержать Александра Кузьмина и его стремление делать наш регион спортивнее. Это отличная идея. Приглашаю всех любителей здорового образа жизни проявить себя да и просто получить удовольствие от физической нагрузки», — сказал замгубернатора.

Соревнования пройдут в трех группах: юноши и девушки (дистанция 3 км), любители (дистанция 3 км) и профессионалы (женщины 3 км, мужчины 5 км). Каждый участник на финише получит диплом и памятный подарок, а для призеров и победителей приготовлены ценные призы от партнеров соревнований.

Кубок PRO SPORT 2017 будет проходить в пять этапов на протяжении пяти месяцев, пояснил судья соревнований Александр Кузьмин. Открытие первого этапа Кубка пройдет в 12.00, а старт забега — в 12.30. Следующие забеги запланированы на 18 июня в Черехе, 16 июля в Ваулиных Горах, 13 августа в Финском парке и 17 сентября в Мальской долине.

Организатором мероприятия выступает Псковская региональная спортивная общественная организация «Про спорт».

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