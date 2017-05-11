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Общество

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН стал победителем в конкурсе «Победа деда - моя победа!»

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Антон Мороз стал победителем в конкурсе «Победа деда – моя победа!», в котором приняли участие курсанты и студенты, а также дети школьного возраста сотрудников Псковского филиала академии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала Академии.

В течение двух недель молодые люди писали эссе на заданную тему и готовились к презентации, которую защищали в финале конкурса, состоявшемся в образовательной организации. «Компетентное жюри при рассмотрении работ конкурсантов учитывало степень раскрытия темы, самостоятельность творческого мышления и стиль написания», - рассказали в пресс-службе.

По итогам конкурса первое место среди обучающихся Псковского филиала Академии ФСИН России победителем занял курсант Антон Мороз, вторая позиция у студентки факультета подготовки государственных и муниципальных служащих Алины Федоровой, почетное третье место разделили курсанты Анастасия Кирсанова и Давид Биджосян.

Первыми среди школьников стали дети сотрудников образовательной организации – ученица гуманитарного лицея города Пскова Олеся Шкорубская и ученик средней общеобразовательной школы № 24 Георгий Тюртюбек.

Победителей и призеров конкурса наградили почетными грамотами и призами от спонсоров.

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