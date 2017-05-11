«Вишь, новый сад»: новый директор Псковпассажиравтотранса читает собственные стихи (ВИДЕО)

16:53, 11 мая 2017, ПАИ

11 мая, в прямом эфире проекта ПАИ-live и.о. гендиректора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов прочитал стихотворение «Вишь, новый сад» собственного сочинения. Действие произведения просиходит на улице Нарвской - так до Октябрьской революции называлась нынешняя улица Леона Поземского в Пскове, на которой находится предприятие «Псковпассажиравторанс».

Напомним, Александр Питиримов возглавил объединяемые госпредприятия Псковавтотранс и Псковпассажиравтотранс. Помимо этого он является главным редактором литературно-поэтического интернет-журнала Поэзия.ру.