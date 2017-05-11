На одну вакансию в Псковской области претендуют пять человек

14:11, 11 мая 2017, ПАИ

В апреле количество вакансий в Псковской области сократилось на 40% по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании HeadHunter.

Вход резюме также снизился на 3%. Подобная динамика вакансий и резюме сказалась на уровне конкуренции в регионе: показатель hh.индекса (количество резюме на одну вакансию) плавно рос в течение всего 1 квартала, а в апреле вновь снизился до 5,1 п. В Псковской области наблюдается умеренный уровень конкуренции, когда в среднем на одно вакантное место в претендуют 5 человек.

В топ-5 наиболее востребованных сфер у работодателей вошли: «Продажи» (40% от общего количества вакансий в регионе), «Банки, инвестиции и лизинг» (16%), «Начало карьеры, студенты» (13%), «Производство» (10%), «Строительство, недвижимость» и «IT, телеком» (по 9%).

Если сравнивать апрель прошлого года с апрелем текущего относительно роста предложений о работе в отдельных областях, то наибольший прирост вакансий в регионе отмечен в сферах «Закупки», «Бухгалтерия», «Добыча сырья». То есть в этих отраслях работодатели из Псковской области стали активнее размещать вакансии.

Средняя предлагаемая в вакансиях на hh.ru зарплата в апреле 2017 года в Псковской области осталась на уровне прошлого месяца и составила 30 тысяч рублей. При этом уровень ожидаемой заработной платы, судя по данным резюме, по-прежнему ниже предложения – 25 тысяч рублей.

Самая высокооплачиваемая вакансия в Псковской области в начале мая – «генеральный директор сельскохозяйственного предприятия» - с зарплатой от 120 тысяч рублей.