Более 500 раз отжались ученики консультационного пункта СИЗО-1 в поддержку «Рекорда Победы!»

15:57, 11 мая 2017, ПАИ

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 72-ой годовщины Великой Победы, в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 прошел турнир по отжиманию. Участники выполнили более 500 отжиманий, и поддержали международную спортивно-патриотическую акцию «Рекорд Победы!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала классный руководитель учебно-консультационного пункта СИЗО-1 Наталья Афанасьева, для учащихся вечерней школы учебно-консультационного пункта и осужденных отряда хозяйственного обслуживания СИЗО-1 организовали и провели встречу с участием приглашенных гостей - представителей ПООО «Здоровый город» Дмитрием Дрозденко и Анастасией Митрофановой. Тема мероприятия - празднование Дня Победы.

«Представители общественной организации рассказали о важности принятия взвешенных и трезвых решений как в мирное, так и в военной время, и посмотрели документальный фильм на основе воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны», - отметили в пресс-службе.

Также гости объяснили подробности и значение ежегодной спортивно-патриотической акции «Рекорд Победы!», целью которой является отжимание по количеству раз, равных мирным дня, минувшим с победной даты - 9 мая 1945 года. «В память о подвиге героев войны и в поддержку патриотической акции среди слушателей прошел турнир по отжиманию, где участники показали хорошие спортивные результаты», - добавили в учреждении.

«Где бы не находился человек нужно отдавать дань уважения и благодарности мужеству советского народа, который ценой жизни отвоевал мирное небо потомкам», - подвела итог мероприятия Наталья Афанасьева.