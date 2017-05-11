0
14:50
Прокуратура проверит ситуацию с задержкой зарплат в профсоюзном санатории «Голубые озёра»
12:49
Административно-управленческий персонал будет сокращен в «Псковпассажиравтотрансе»
11:58
С июня проезд в псковских автобусах подешевеет на рубль
11:49
Стационарные валидаторы появятся в псковских автобусах в ближайшие месяцы
10:57
Стартовал посвященный работе общественного транспорта в Пскове ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
10:22
Поступить в один из самых престижных театральных вузов страны можно будет в Пскове
22:50
Концерт с участием группы «Маша и медведи» завершит фестиваль «Другое искусство» в Пскове
Еще новости
Общество

Более 200 участников соберёт фестиваль «Другое искусство» в Пскове

Более 200 участников соберёт фестиваль «Другое искусство» в Пскове 17-20 мая. Об этом сообщил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 11 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Приедут немцы, шведы, финны, латыши, а также гости из Москвы, Калининграда, Петербурга», - уточнил руководитель дирекции.

Дмитрий Месхиев напомнил, что в этом году фестиваль пройдёт во второй раз. Он также пообещал «очень интересные проекты, в том числе скульптурные». Традиционно все мероприятия будут бесплатными. «Двери во все залы, на все площадки будут открыты, пригласительные можно получить в кассе»,  - уточнил Дмитрий Месхиев

По его словам, интерес к фестивалю после прошлого года значительно вырос, в этом году он «получается резонансным». Финансирование производит администрация региона и Министерство образования и науки РФ. 

Говоря о целях фестиваля, директор Центре лечебной педагогики Андрей Царев отметил, что искусство оказывает развивающее воздействие на любого человека. Кроме того, он добавил, что люди, которые считаются неспособными к какой-либо деятельности, через искусство показывают свои продвинутые возможности и иной взгляд на мир. Также фестиваль помогает обществу понять и принять людей с инвалидностью, считает он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Фестиваль «Другое искусство»
Дмитрий Месхиев: Фестиваль «Другое искусство» сокращает дистанцию между людьми Планируется приезд главы Совета при президенте РФ по правам человека на фестиваль «Другое искусство» в Псков Более 200 участников соберёт фестиваль «Другое искусство» в Пскове Первый цирк для хулиганов выступит в Пскове На спектакли фестиваля «Другое искусство» псковичи смогут попасть бесплатно Псковская театральная школа-мастерская «Гвозди» покажет спектакль на основе собранных учениками интервью Выставка на деревьях откроется в Пскове в рамках фестиваля «Другое искусство» «Воздух-джаз» и гала-концерт пройдут на фестивале «Другое искусство» в Пскове Бесплатные билеты на фестиваль «Другое искусство» появятся в кассах 5 мая Уличное представление от «Упсала-цирка» ждет псковичей на фестивале «Другое искусство»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Прокуратура проверит ситуацию с задержкой зарплат в профсоюзном санатории «Голубые озёра»
11 мая 2017
Прокуратура проверит ситуацию с задержкой зарплат в профсоюзном санатории «Голубые озёра» 1
Административно-управленческий персонал будет сокращен в «Псковпассажиравтотрансе»
11 мая 2017
Административно-управленческий персонал будет сокращен в «Псковпассажиравтотрансе»
С июня проезд в псковских автобусах подешевеет на рубль
11 мая 2017
С июня проезд в псковских автобусах подешевеет на рубль 5
Стационарные валидаторы появятся в псковских автобусах в ближайшие месяцы
11 мая 2017
Стационарные валидаторы появятся в псковских автобусах в ближайшие месяцы 1
Стартовал посвященный работе общественного транспорта в Пскове ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
11 мая 2017
Стартовал посвященный работе общественного транспорта в Пскове ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Поступить в один из самых престижных театральных вузов страны можно будет в Пскове
11 мая 2017
Поступить в один из самых престижных театральных вузов страны можно будет в Пскове 1
Концерт с участием группы «Маша и медведи» завершит фестиваль «Другое искусство» в Пскове
10 мая 2017
Концерт с участием группы «Маша и медведи» завершит фестиваль «Другое искусство» в Пскове
До +11 градусов ожидается в Псковской области 11 мая
10 мая 2017
До +11 градусов ожидается в Псковской области 11 мая

Идет загрузка...