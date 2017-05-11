Более 200 участников соберёт фестиваль «Другое искусство» в Пскове

14:32, 11 мая 2017, ПАИ

Более 200 участников соберёт фестиваль «Другое искусство» в Пскове 17-20 мая. Об этом сообщил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 11 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Приедут немцы, шведы, финны, латыши, а также гости из Москвы, Калининграда, Петербурга», - уточнил руководитель дирекции.

Дмитрий Месхиев напомнил, что в этом году фестиваль пройдёт во второй раз. Он также пообещал «очень интересные проекты, в том числе скульптурные». Традиционно все мероприятия будут бесплатными. «Двери во все залы, на все площадки будут открыты, пригласительные можно получить в кассе», - уточнил Дмитрий Месхиев

По его словам, интерес к фестивалю после прошлого года значительно вырос, в этом году он «получается резонансным». Финансирование производит администрация региона и Министерство образования и науки РФ.

Говоря о целях фестиваля, директор Центре лечебной педагогики Андрей Царев отметил, что искусство оказывает развивающее воздействие на любого человека. Кроме того, он добавил, что люди, которые считаются неспособными к какой-либо деятельности, через искусство показывают свои продвинутые возможности и иной взгляд на мир. Также фестиваль помогает обществу понять и принять людей с инвалидностью, считает он.