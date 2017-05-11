Человек и автобус: ПАИ-live c новым директором «Пассажиравтотранса» (ВИДЕО)
Героем прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 11 мая, стал и.о. гендиректора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов.
Во время пресс-конференции в редакции газеты «Псковская правда» он рассказал о причинах, по которым спустя 3 месяца после внедрения электронных валидаторов в псковских автобусах принято решение избавить кондукторов от них, когда в Пскове появятся «безкондукторные» маршруты, где можно будет встретить автобусную «стюардессу», как решается проблема задержки зарплат на предприятии и даже прочитал, будучи редактором литературного портала, собственные стихи на транспортную тему.