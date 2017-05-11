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Общество

Дмитрий Месхиев: Фестиваль «Другое искусство» сокращает дистанцию между людьми

«Фестиваль «Другое искусство» ценен тем, что мы раскрываем перед обычными людьми то, что необычные люди и люди с особенностями развития не инвалиды в прямом понимании этого слова», - сказал руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 11 мая. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Месхиев также добавил, что фестиваль сокращает дистанцию между людьми. «Это высшее искусство, потому что люди с особенностями развития делают это не за деньги, не ради славы или гонораров, они делают это по велению души», - отметил руководитель Театрально-концертной дирекции. По его словам, главная задача фестиваля — показать людям, что мир шире, чем кажется.

Директор Центра лечебной педагогики Андрей Царёв заметил, что когда люди объединяются, их возможности становятся шире. «Интеграция — это дорога с двусторонним движением и важно, чтобы общество было готово к этому», -  сказал он и добавил, что этому «как раз помогает искусство».

Дмитрий Месхиев подчеркнул, что на фестивале можно увидеть такое, чего никогда не увидишь у профессиональных художников или же музыкантов. «Восприятие этого искусства иногда более пронзительно», - сказал он.

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