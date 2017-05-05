Планируется приезд главы Совета при президенте РФ по правам человека на фестиваль «Другое искусство» в Псков

14:43, 11 мая 2017, ПАИ

Ожидается, что на фестиваль «Другое искусство» в Псков приедет председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Он станет участником форума «Петербургский диалог», который состоится в рамках фестиваля, сообщил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 11 мая.

Директор Центра лечебной педагогики Андрей Царёв отметил, что в рамках российско-немецкого партнерства создана уникальная сеть организаций, которые помогают людям с ментальной инвалидностью. Этим, считает он, и обусловлен интерес к Пскову, где работают Интеграционные мастерские для инвалидов, созданные в партнёрстве с немцами.

По словам Андрея Царёва, на форме будут обсуждаться социальные проблемы, которые связаны с людьми с инвалидность, детьми, оставшимися без попечения родителей, теми, кто попал в трудную жизненную ситуацию, также в центре внимания будут проблемы пожилых людей.

Напомним, что второй фестиваль «Другое искусство» состоится в Пскове с 17 по 20 мая.