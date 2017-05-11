Выставка скульптур слепоглухих людей «Красота на ощупь» откроется в Пскове

15:42, 11 мая 2017, ПАИ

17 мая в Пскове в рамках фестиваля «Другое искусство» откроется выставка скульптур «Красота на ощупь». Авторами работ являются слепоглухие люди. Об этом рассказала руководитель галереи «Цех» Марина Николаева на пресс-конференции сегодня, 11 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев отметил: «Я с трепетом жду выставки слепого человека, который делает скульптуры. Зачастую все относительно, и наши стенания и переживания, особенно, материальные - это штука зыбкая, есть более серьезные проблемы у людей. И при этом они живут полной жизнью и творят».

Кроме того, в рамках фестиваля ожидается открытие выставки шведской художницы, которая также проведет мастер класс по вышиванию. По словам Марины Николаевой, во все дни фестиваля будет работать ярмарка, на которой будут представлены изделия участников.

Также 20 мая в ТК «Империал» будет работать фотовыставка волонтера и фотографа Дмитрия Маркова с участием Ирины Большаковой.