Дмитрий Месхиев: В псковском театре и в БКЗ филармонии созданы все условия для людей с ограниченными возможностями

14:45, 11 мая 2017, ПАИ

В псковском театре и в большом концертном зале областной филармонии созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев заявил сегодня, 11 мая, в ходе пресс-конференции, посвященной фестивалю людей с особенностями развития «Другое искусство».

Дмитрий Месхиев также отметил, что очень благодарен группе «Маша и медведи», которая выступит с бесплатным концертом в рамках фестиваля. По его словам, солистка группы Мария Макарова - «в нашем русском роке это один лучших голосов, с моей точки зрения и не только с моей».

Он добавил, что, возможно, организаторы попросят некоторых участников фестиваля провести мастер-классы, которые также будут доступным для всех желающих, без билетов и пригласительных. «На фестиваль приезжают очень серьезные и именитые люди», - заключил Дмитрий Месхиев.