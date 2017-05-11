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Общество

Прокуратура проверит ситуацию с задержкой зарплат в профсоюзном санатории «Голубые озёра»

Заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков направил обращение в прокуратуру региона с просьбой проверить информацию о несвоевременной выплате заработной платы сотрудникам санатория «Голубые озёра» в деревне Опухлики Невельского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

О фактах нарушений трудовых прав граждан на сайте губернатора Псковской области сообщил член Общественного совета по правам пациентов при Государственном комитете по здравоохранению и фармации региона Иван Васильев. В тексте, в частности, сообщается об имеющейся задолженности по заработной плате работникам профучреждения с начала 2017 года и том, что в профсоюзных санаториях и здравницах — «Хилово», «Череха», «Алоль», «Голубые озера», «Сороть», «Пушкиногорье» и других — уже несколько лет не производится индексация заработной платы работникам профсоюзных учреждений.

Максим Жаворонков попросил надзорное ведомство проверить изложенные в сообщении факты и принять меры прокурорского реагирования.

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