253 пожара произошли в Псковской области с начала года

15:32, 11 мая 2017, ПАИ

За 4 месяца текущего года на территории Псковской области на объектах и в жилом секторе зарегистрировали 253 пожара, которые нанесли прямой материальный ущерб в размере 31 млн 442 тыс. рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на пожарах погибли 30 человек, в том числе 2 ребенка, и 21 пострадал.

В городах и райцентрах области произошли 118 пожаров, которые причинили прямой материальный ущерб на сумму 14 млн 600 тыс. рублей, погибли 9 человек. На города и райцентры приходится 46,64% от общего количества пожаров в области, 46,43% общей суммы материального ущерба и 30% числа всех погибших людей. Огнеборцам удалось спасти 131 человека.

В сельской местности за текущий период зафиксированы 135 пожаров, материальный ущерб от них составил 16 млн 842 тыс. рублей. В огне погиб 21 человек, из них 5 - в нетрезвом виде. Спасти удалось 18 жителей. Доля пожаров в сельской местности составляет 53,36%, убыток - 53,57%, число погибших людей - 70%.

Основная доля пожаров (73,12%) и ущерба от них (54,77%) зарегистрированы в жилом секторе, где за текущий год произошли 185 возгораний с прямым материальным ущербом 17 млн 222 тыс. рублей. В результате погибли 29 человек, 1 человек сгорел на предприятии. 17 погибших были пенсионного возраста, 6 - лицами без определенного рода деятельности, 2 - рабочими, 3 – инвалидами.

За указанный период огонь уничтожил в регионе 98 строений, 7,9 тыс. кв. метров площадей, 18 единиц автотранспорта. На пожарах спасли 149 человек, материальных ценностей на 54 млн 697 тыс. рублей, 300 строений, 24 транспортных средств.

Основной причиной гибели людей по-прежнему является неосторожное обращение с огнем, так сгорели 12 человек (40% от общего числа погибших). По вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошли 11 пожаров, материальный ущерб от них составил 1 млн. 70 тыс. рублей.

Основными причинами пожаров в жилом секторе были неосторожное обращение с огнем – 38 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 58; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 53; поджоги – 30; возгорания на транспорте – 2; газовое оборудование – 2.

Одновременное снижение количества пожаров и числа погибших при них людей отмечено в Великолукском, Невельском, Новоржевском, Плюсском, Порховском, Псковском и Себежском районах. Рост количества пожаров и гибели людей на них наблюдается в Пскове, Дновском, Куньинском и Пыталовском районах.