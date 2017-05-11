Трактор сгорел в палкинской деревне Полены

18:17, 11 мая 2017, ПАИ

11 мая в 9:54 11 мая в Палкинском районе в деревне Полены сгорел трактор. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек. Причиной возгорания стала разгерметизация топливной системы.

В этот же день в 12:11 в Опочецком районе в деревне Голощапы сгорели жилой дом, баня и сарай. Пожар тушили 5 огнеборцев. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.