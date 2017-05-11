Вопрос нормативов на ОДН обсудили с разработчиком представители многоквартирных домов Пскова

18:44, 11 мая 2017, ПАИ

11 мая в администрации Псковской области состоялось рабочее совещание по вопросу нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В обсуждении приняли участие и. о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов, председатель общественного совета при Госкомитете Алексей Кириллов, члены рабочей группы Клуба председателей советов многоквартирных домов (МКД), а также представитель разработчика нормативов потребления коммунальных услуг населением Псковской области, генеральный директор ЗАО «Центр муниципальной экономики и права» Борис Хмельников.

Открывая совещание, Андрей Агапов отметил, что в течение нескольких месяцев Госкомитет ведет активную работу с общественной рабочей группой из представителей МКД по расчету и корректировке нормативов на общедомовые нужды.

В ходе встречи общественники смогли задать представителю разработчика нормативов интересующие их вопросы. В частности, жители Пскова поинтересовались, насколько правомерна система расчета нормативов на электроэнергию и водоснабжение, а также распределение платы за ОДН между собственниками жилья в многоквартирном доме, исходя из площади их квартир. Кроме того, представители МКД затронули вопрос неверного начисления платежей за коммунальные услуги управляющими компаниями, когда в расчет платы за общедомовые нужды входят подвалы и чердаки.

Борис Хмельников разъяснил участникам совещания, что расчеты нормативов произведены строго в соответствии с федеральным законодательством. По его словам, специалисты в своей работе опирались на данные о многоквартирных домах Псковской области, предоставленные по запросам профильными организациями и ведомствами. Борис Хмельников выразил готовность вести активное обсуждение темы расчета нормативов с представителями рабочей группы.

В завершение заседания Андрей Агапов заверил собравшихся, что работа по корректировке нормативов потребления коммунальных ресурсов будет продолжена. В срок до 1 июня новые нормативы на ОДН должны быть разработаны и внедрены.