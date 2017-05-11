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Общество

Меньше ста билетов осталось в продаже на финальное шоу «Миссис Псков 2017»

На финальное шоу «Миссис Псков 2017», которое состоится 27 мая в Большом концертном зале Псковской областной филармонии, в продаже осталось меньше ста билетов стоимостью 400 и 300 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы конкурса.

Наибольшей популярностью пользовались билеты самой дорогой категории - 500 рублей за место. По словам организаторов, имеются забронированные места, которые могут быть выставлены на продажу в случае, если их не выкупят за 3-4 дня до мероприятия.

Как рассказал директор конкурса Николай Королев, специально для финального шоу, сцена БКЗ Филармонии станет многоуровневой. Во время мероприятия по широкими лестничными маршам будут спускаться участницы. «Высокотехнологическое оснащение шоу позволит сделать конкурс ярким и запоминающимся. Новые световые инсталляции, спецэффекты, большие экраны-задники и комплексный подход подарит зрителю проникновение в саму суть мероприятия», - рассказал Николай Королев.

Организаторы добавили, что помимо участниц финала, на сцене появятся воздушные гимнасты, гимнасты - укротители каната, вокалисты, танцевальные шоу и другие.

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