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Экономика

Расходы россиян упали до пятилетнего минимума

Общие повседневные расходы россиян в апреле сократились сразу на 6,5% относительно марта. По сравнению с апрелем прошлого года россияне потратили меньше на 4,9%, данные содержатся в исследовании холдинга «Ромир».

С учетом роста цен за месяц расходы россиян фактически сократились на 6,8%, а в годовом исчислении — на 9%. Таким образом, реальные (то есть очищенные от инфляции) траты жителей страны оказались самыми низкими за последние пять лет.

При этом размер среднего чека за месяц почти не изменился, потеряв всего четыре рубля или 0,8%. Общее сокращение затрат произошло за счет снижения частоты походов в магазины.

Доля продуктовых категорий в общей корзине потребителей выросла до 57% после 52% в марте и 50% в феврале. Как отмечается в исследовании, это говорит об экономии россиян на непродовольственных товарах.

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