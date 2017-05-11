1945 метров преодолели участники массового забега в Пскове

16:30, 11 мая 2017, ПАИ

В Пскове состоялся массовый легкоатлетический забег, посвященный 72-ой годовщине Великой Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, организаторами акции стали представители федерального проекта «Трезвая Россия», Союза смешанных боевых единоборств ММА России и Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Участники определили для себя дистанцию в 1945 метров. Перед забегом спортсмены сделали разминку под руководством руководителя городской федерации Союза ММА Руслана Мурадалиева. После окончания мероприятия все его участники стали обладателями георгиевских ленточек.

«Массовая пробежка - это ведь форма проведения досуга и общения молодежи, которая становится все популярней. Она помогает поддерживать хорошую физическую форму и быть более работоспособным. С большим удовольствием откликнулся на предложение ребят из проекта «Трезвая Россия» и получил много позитивных эмоций. Надеюсь, что теперь будем встречаться регулярно», - подчеркнул председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области Иван Штылин.

Региональный координатор федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области Эльхан Мехтиев отметил, что участников подобных забегов становится все больше, и в дальнейшем эти состязания могут стать традиционными.

«В современных условиях вопросы укрепления физического и духовного здоровья человека приобретают особое значение. Сейчас в стране формируется активный интерес к здоровому образу жизни», - добавила представитель Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ольга Мирвалиева.