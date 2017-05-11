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Спорт

Массовое катание на коньках устроили псковские полицейские и общественники

В Ледовом дворце Пскова полицейские совместно с  общественниками организовали массовое катание на коньках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, благотворительное мероприятие прошло в рамках совместной акции «Я выбираю здоровое будущее!» Управления по контролю  за оборотом наркотиков и областной общественной организации многодетных семей  «Дети - наше будущее».

В праздничный выходной день молодежь и семьи из областного центра, среди которых были наставники проекта волонтерского наставничества - студенты ПсковГУ и курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России, а также подростки, участвующие в проекте, приняли участие в развлекательном спортивном мероприятии. «Катание на коньках буквально объединило всех на ледовой арене.  Кто-то демонстрировал свои новые спортивные достижения, кто-то получал первый опыт катания на коньках. И у всех было прекрасное настроение», - рассказали в пресс-службе УМВД.

В организации акции приняли участие заместитель начальника отдела УКОН УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ольга Мирвалиева и сотрудники управления, а также руководитель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин, директор Псковского Ледового дворца Владимир Шмелёв, члены  Общероссийской общественной организации «Матери - против наркотиков».

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