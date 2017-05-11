Массовое катание на коньках устроили псковские полицейские и общественники

18:08, 11 мая 2017, ПАИ

В Ледовом дворце Пскова полицейские совместно с общественниками организовали массовое катание на коньках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, благотворительное мероприятие прошло в рамках совместной акции «Я выбираю здоровое будущее!» Управления по контролю за оборотом наркотиков и областной общественной организации многодетных семей «Дети - наше будущее».

В праздничный выходной день молодежь и семьи из областного центра, среди которых были наставники проекта волонтерского наставничества - студенты ПсковГУ и курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России, а также подростки, участвующие в проекте, приняли участие в развлекательном спортивном мероприятии. «Катание на коньках буквально объединило всех на ледовой арене. Кто-то демонстрировал свои новые спортивные достижения, кто-то получал первый опыт катания на коньках. И у всех было прекрасное настроение», - рассказали в пресс-службе УМВД.

В организации акции приняли участие заместитель начальника отдела УКОН УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ольга Мирвалиева и сотрудники управления, а также руководитель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин, директор Псковского Ледового дворца Владимир Шмелёв, члены Общероссийской общественной организации «Матери - против наркотиков».