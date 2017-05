Псковские любители виниловых пластинок соберутся послушать рок

16:33, 11 мая 2017, ПАИ

14 мая в 14:00 в Псковской областной библиотеке состоится очередное заседание клуба любителей виниловых пластинок «Эдисон». Пятнадцатая встреча псковских филофонистов будет посвящена теме «Классический рок в коллекциях участников клуба». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

«Вытаскиваем из закромов свои пластинки The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep, Pink Floyd, UFO, Jethro Tull, King Crimson, Manfred Mann, Genesis, Yes, AC/DC, Jimi Hendrix или иных групп «классического» рока. Выбираем самый интересный для себя диск, и делимся с коллегами по клубу звучанием и радостью от прослушивания любимых записей. История о записи пластинки, о том, как она была приобретена - желательна», - отметил модератор клуба Алексей Моркин.

Клуб «Эдисон» существует на базе отдела литературы по культуре и искусству Псковской областной библиотеки. Несмотря на его еще недолгое существование, по словам организаторов, сформировалась дружная компания увлеченных винилом людей, которая и в дальнейшем готова продолжить «нести пластинку в массу».

Добавим, что 11 мая отмечается день рождения отечественной звукозаписывающей фирмы «Мелодия». Фирма «Мелодия» возникла в 1964 году и объединила основные фабрики грампластинок и звукозаписывающие студии, существовавшие в СССР на тот момент. В ее состав в разные годы входили заводы в Москве, Ленинграде, Риге, Тбилиси, Ташкенте, Баку, Таллине, Вильнюса и многих других городах. «Мелодия» отразила историю музыки XX века во всем многообразии жанров, собрала воедино шедевры мирового искусства в исполнении выдающихся советских и зарубежных артистов, ансамблей, оркестров, музыкальных театров.

Грамзаписи этой фирмы составляют большую часть фонотеки Псковской областной универсальной научной библиотеки, которая насчитывает свыше 6 тысяч экземпляров. Это собрание русской и зарубежной классической музыки, романсы, авторская песня, рок-музыка, народная песня, шансон. Хочется отметить, что фирмой «Мелодия» на грампластинках выпускался фольклор Псковской области: «Псковские гусли» (1985 год), «Народные песни и наигрыши Псковской области по материалам фольклорных экспедиций Н. Л. Котиковой» (1987 год), «Напевы родины Мусоргского» (1989 год) и другие. Это записи имеют особую ценность в фонотеке.

Вход на заседания клуба свободный.