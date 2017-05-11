Более 20 мероприятий к Дню Победы провели псковские активисты Российского движения школьников

17:11, 11 мая 2017, ПАИ

Активисты Псковского регионального отделения Российского движения школьников провели более 20 мероприятий приуроченных к 72-ой годовщине Великой Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В каждой пилотной школе Российского движения школьников были проведены торжественные линейки, уроки мужества, встречи с ветеранами, праздничные концерты.

В частности, активисты Псковского педагогического комплекса приняли участие в уборке воинского захоронения в Крестах, а учащиеся Переслигенской гимназии и Струго-Красненской школы раздавали Георгиевские ленточки. «Масштабно прошла акция «Вахта памяти» в Опочецком районе - на всех братских захоронениях воинов советской армии прошли митинги памяти. Особенностью данного мероприятия стало участие в них ветеранов войны, труда и вооруженных сил, которые провезли по всему Опочецкому району копию Знамени Победы», - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, активисты РДШ Струго-Красненской школы приняли участие в областной культурно-патриотической акции «Воинский подвиг глазами детей», также ребята совместно с педагогами организовали автопробег по маршруту передвижения Второй Ленинградской партизанской бригады в 1943 году: Струги Красные – Дедовичи.

Также, Псковское региональное отделение Российское движение школьников совместно с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Военно-патриотический Центр «Патриот» и Региональным отделением «Юнармия» провели Областной интернет-конкурс, посвящённый празднованию 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

На конкурс были направлены видео работы с записью стихотворений, песен, прозы, танцев в которых участники поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны. Все конкурсные работы будут записаны на диск в виде виртуального концерта, который будет передан в Псковский городской совет ветеранов.