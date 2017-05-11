Пришвартованное у берега Великой в Пскове кафе-дебаркадер принимает посетителей (ФОТО)

16:42, 11 мая 2017, ПАИ

Кафе-дебаркадер, появившееся в районе бывшего речного порта в Пскове, готово к открытию. Как сообщили корреспонденту Псковского агентства информации сотрудники нового заведения общепита, 12 мая состоится «презентация» кафе для сотрудников городской администрации. Кухня «плавучего кафе» еще не начала работу. И пока что первые посетители могут заказать лишь кофе.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Напомним, ранее собственник сооружения сообщал ПАИ, что сам он эксплуатировать объект не собирается, а намерен сдать его в аренду. Сотрудники плавучего кафе затруднились пояснить, кто является арендатором.