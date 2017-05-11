7
17:45
Прочь из моей головы
16:42
Пришвартованное у берега Великой в Пскове кафе-дебаркадер принимает посетителей (ФОТО)
15:50
Нам такой файф-о-клок не нужен
14:50
Прокуратура проверит ситуацию с задержкой зарплат в профсоюзном санатории «Голубые озёра»
12:49
Административно-управленческий персонал будет сокращен в «Псковпассажиравтотрансе»
11:58
С июня проезд в псковских автобусах подешевеет на рубль
11:49
Стационарные валидаторы появятся в псковских автобусах в ближайшие месяцы
Еще новости
  • Коротко
Общество

Пришвартованное у берега Великой в Пскове кафе-дебаркадер принимает посетителей (ФОТО)

Кафе-дебаркадер, появившееся в районе бывшего речного порта в Пскове, готово к открытию. Как сообщили корреспонденту Псковского агентства информации сотрудники нового заведения общепита, 12 мая состоится «презентация» кафе для сотрудников городской администрации. Кухня «плавучего кафе» еще не начала работу. И пока что первые посетители могут заказать лишь кофе. 

  • Кафе-дебаркадер
    Фото: ПАИ
  • Кафе-дебаркадер
    Фото: ПАИ
  • Кафе-дебаркадер
    Фото: ПАИ
  • Кафе-дебаркадер
    Фото: ПАИ
  • Кафе-дебаркадер
    Фото: ПАИ
  • Кафе-дебаркадер
    Фото: ПАИ
  • Кафе-дебаркадер
    Фото: ПАИ
  • Кафе-дебаркадер
    Фото: ПАИ
  • Кафе-дебаркадер
    Фото: ПАИ
  • Кафе-дебаркадер
    Фото: ПАИ

Напомним, ранее собственник сооружения сообщал ПАИ, что сам он эксплуатировать объект не собирается, а намерен сдать его в аренду. Сотрудники плавучего кафе затруднились пояснить, кто является арендатором. 

Архитектор Галина Тютюнникова, которая в 2015 году презентовала проект первого в городе кафе на плаву, рассказывала ПАИ, что изначально там предлагалось поставить баржу, но это не представлялось возможным. В результате был подготовлен проект заведения общественного питания, стилизованного под корабль, который одобрили эксперты. Его автором, как уточнила собеседница агентства, стал архитектор Алексей Красильников. 
На фото: проект кафе
Версия для печати
Комментарии: 7 Обсудить >>>

Пришвартованное у берега Великой в Пскове кафе-дебаркадер принимает посетителей (ФОТО)
11 мая 2017
Пришвартованное у берега Великой в Пскове кафе-дебаркадер принимает посетителей (ФОТО) 7
Прокуратура проверит ситуацию с задержкой зарплат в профсоюзном санатории «Голубые озёра»
11 мая 2017
Прокуратура проверит ситуацию с задержкой зарплат в профсоюзном санатории «Голубые озёра» 8
Административно-управленческий персонал будет сокращен в «Псковпассажиравтотрансе»
11 мая 2017
Административно-управленческий персонал будет сокращен в «Псковпассажиравтотрансе» 1
С июня проезд в псковских автобусах подешевеет на рубль
11 мая 2017
С июня проезд в псковских автобусах подешевеет на рубль 6
Стационарные валидаторы появятся в псковских автобусах в ближайшие месяцы
11 мая 2017
Стационарные валидаторы появятся в псковских автобусах в ближайшие месяцы 1
Стартовал посвященный работе общественного транспорта в Пскове ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
11 мая 2017
Стартовал посвященный работе общественного транспорта в Пскове ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Поступить в один из самых престижных театральных вузов страны можно будет в Пскове
11 мая 2017
Поступить в один из самых престижных театральных вузов страны можно будет в Пскове 1
Концерт с участием группы «Маша и медведи» завершит фестиваль «Другое искусство» в Пскове
10 мая 2017
Концерт с участием группы «Маша и медведи» завершит фестиваль «Другое искусство» в Пскове

Идет загрузка...