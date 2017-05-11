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Экономика

Груши, яблоки и овощи задержаны на границе в Псковской области

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе запрещен ввоз из Латвии на таможенную территорию Евразийского экономического союза 8 тонн свежих груш, выращенных в Нидерландах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, причиной запрета стало несоответствие сведений о стране происхождения, прописанных в фитосанитарном сертификате (Нидерланды) государству, указанному на упаковке товара (Польша). 

В этом же пункте пропуска в результате проведения карантинного фитосанитарного контроля не пропустили из Польши партию свежих яблок весом 19,5 тонны. Причина запрета - предоставление недействительного фитосанитарного сертификата.

В фитосанитарном контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района не разрешили ввозить из Белоруссии более 1 тонны свежих огурцов и томатов. Владелец груза, который предоставил фитосанитарный сертификат с истекшим сроком действия, привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьёй 10.2 КоАП РФ.

Запрещенные к ввозу на территорию РФ партии подкарантинной продукции возвращены на сопредельные территории.

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