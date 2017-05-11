В Новосокольническом районе провели противопожарный инструктаж для неблагополучных, многодетных и престарелых

18:19, 11 мая 2017, ПАИ

11 мая сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с главным специалистом администрации Пригородной волости провели профилактический рейд в деревне Шахниха Новосокольнического района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, целью рейда стало проведение противопожарного инструктажа с неблагополучными, многодетными и одинокими престарелыми гражданами и разъяснение им требований пожарной безопасности в жилых домах.

В ходе рейда распространены четыре памятки о мерах пожарной безопасности, 25 листовок на темы «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «О запрещении палов травы», проинструктированы 14 человек. Проведено обследование четырех многоквартирных жилых домов, выявлены два места проживания одиноких престарелых граждан. Состоялся один сход местных жителей, на котором присутствовали 8 человек.

Особое внимание было уделено гражданам, в домах которых используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование. Жителей деревни ознакомили с правилами противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способами раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Новосокольнического района, основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

Также в связи с весенне-летним пожароопасным периодом особое внимание было уделено информированию о недопущении сжигания сухой травы, мусора, разъяснены меры привлечения к административной и уголовной ответственности.