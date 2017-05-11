Команда псковского отдела Росгвардии заняла второе место в первенстве «Динамо» по мини-футболу

17:25, 11 мая 2017, ПАИ

Команда отдела Росгвардии по Псковской области заняла второе место в первенстве «Динамо» по мини-футболу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

11 мая в Пскове на стадионе «Машиностроитель» завершилось первенство псковского отделения спортивного общества «Динамо» по мини-футболу. В турнире принимали участие десять команд силовых структур и правоохранительных органов региона. В борьбе за первое место сошлись команды отдела Росгвардии по Псковской области и псковского филиала Академии ФСИН России. Борьба на поле продолжалась до финального свистка. В результате команда отдела Росгвардии заняла второе место.

Победители и призеры получили от организаторов турнира кубок и дипломы.