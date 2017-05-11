Великолукские самбисты завоевали медали на турнирах в Твери и Смоленской области

18:13, 11 мая 2017, ПАИ

Великолучане завоевали медали на посвященном Дню Победы турнире по самбо, который состоялся в городе Сафоново Смоленской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки, Даниил Можаров занял первое место, Матвей Можаров - второе, Егор Пушкарёв, Александр Логинов и Владимир Невесенков – третье.

На турнире в Твери великолукские самбисты Максим Ширинов и Денис Бриженский заняли вторые места, а Сергей Калинин – третье.